"Фронт Змін" візьме участь у виборах

У чергових місцевих виборах, призначених на 31 жовтня 2010 року, візьмуть участь територіальні організації Політичної партії «Фронт Змін», зареєстровані за 365 днів до дня виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення сьогодні одностайно ухвалила Рада партії «Фронт Змін».

“Найближчим часом буде розроблено і обговорено стратегію участі партії в місцевих виборах”, – ідеться у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ.

Законом передбачено проведення виборів депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. При цьому закон враховує особливий конституційний статус обласних і районних рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (частина четверта статті 140 Конституції України).

Крім того, законом передбачено, що місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що дана організація зареєстрована не пізніше, як за 365 днів до дня виборів.

Лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК з цього приводу заявив, що цим законом ВР виключила «Фронт Змін» із виборчого процесу на місцевих виборах 31 жовтня.

“Партія регіонів разом зі своїми поплічниками – Блоком Литвина і комуністами – вчора прийняла закон, за яким партію «Фронт Змін», очолювану мною, фактично виключено з виборчого процесу на місцевих виборах 31 жовтня”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.