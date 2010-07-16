Литвин вручив депутатам грамоти за мужність

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН нагородив за заслуги перед українським народом, вагомий особистий внесок у творення і розбудову незалежної Української держави Почесними грамотами Верховної Ради України народних депутатів першого скликання Верховної Ради України - учасників прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.

«Для мене велика честь спілкуватися з вами у день цього великого свята», - сказав В.ЛИТВИН, звертаючись до депутатів, і висловив сподівання, що сьогоднішнє урочисте засідання стане «першим кроком для того, щоб осмислити, що ви і ваші колеги зробили тоді».

Керівник парламенту зазначив, що сьогодні, з відстані, «бачиться та велика робота, бо, очевидно, не все відбувалося просто». «Ви творили Україну і, фактично, зробили вирішальний крок у цьому плані. На превеликий жаль, не все те, що зафіксоване у Декларації, матеріалізується, у тому числі, на рівні Верховної Ради у плані прийняття відповідних законодавчих рішень», - зазначив він.

За словами В.ЛИТВИНА, нам сьогодні «потрібні та єдність, одностайність, єдиний порив, який продемонстрували тоді ви - люди різних професій, політичних уподобань, яких об’єднало розуміння неминучості, об’єктивної зумовленості і необхідності такого кроку».

Від себе особисто В.ЛИТВИН склав щиру подяку присутнім за те, що двадцять років тому вони «продемонстрували мужність, мудрість і персональну відповідальність».