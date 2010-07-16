Для свята Януковича вирубали державний ліс

Спеціально для святкування 60-літнього ювілею президента Віктора ЯНУКОВИЧА на території державної резиденції «Залісся» під Києвом збудували майданчик і сцену, заради яких організаторам довелося вирубати декілька гектарів лісу.

Про це пише газета «Жизнь за неделю» (№29 за 15-21 липня 2010 року), яка подає нові подробиці ювілею.

За даними газети, святкування тривало 10 годин поспіль за участю українських та закордонних зірок естради. Серед зірок були Філіп КІРКОРОВ, Софія РОТАРУ, Йосип КОБЗОН, Вєрка СЕРДЮЧКА, Анжеліка ВАРУМ, Леонід АГУТІН, Наталя КОРОЛЬОВА, група «Дискотека аварія», Олександр СЄРОВ, Валерій МЕЛАДЗЕ, французька поп-діва Лара ФАБІАН і продюсер Ігор КРУТИЙ. Ведучими свята були Максим ГАЛКІН та Марія ЄФРОСИНІНА.

Газета пише, що банкет був по-справжньому царським. Подавали, зокрема, креветки і лобстери, на десерт – трюфелі, замовлено було 100-кілограмовий торт, випечений за спеціальним рецептом для ювіляра.