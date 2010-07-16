Литвин підозрює, що Конституційний суд не розуміє свої ролі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що сьогодні у української Конституції немає гарантій від спроб її порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні, виступаючи на урочистому засіданні ВР з нагоди 20-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Говорячи про виняткове значення ухвалення Декларації про державний суверенітет України, глава парламенту акцентував на важливості питання щодо реалізації положень Декларації. “Будь-який подібний документ буде ефективним лише за умови його правової захищеності, гарантованості. Якщо він не має належного правового захисту, то існує ризик нехтування його положеннями”, - зауважив спікер.

За словами В.ЛИТВИНА, на відміну від Конституції України, однією з юридичних властивостей якої є її спеціальний правовий захист, насамперед, органом конституційної юрисдикції, на Декларацію він не поширюється.

“Хоча за українських умов навіть спеціальна правова захищеність Конституції не гарантує від спроб порушення її приписів”, - зауважив він. На думку В.ЛИТВИНА свідченням цього є відображене у проектах Податкового і Бюджетного кодексів намагання урізати конституційні повноваження Верховної Ради України. “З такою ганебною практикою читати Основний Закон по-своєму треба негайно і рішуче покінчити”, - підкреслив спікер.

Піддав критиці В.ЛИТВИН й сьогоднішню діяльність Конституційного Суду.

“У сфері бажано-потрібного, а не реальності, є стан справ і щодо дотримання принципу верховенства права. Зараз хіба що лінивий не говорить у нас про цей принцип. Але такі заяви швидше нагадують політичні декларації, таке собі політичне токування, ніж розуміння проблеми. Нічого не зробив у цьому плані і Конституційний Суд України, рішення якого - це більше нагадування про доцільне, ніж юридично аргументовані акти. Складається враження, що Конституційний Суд України все ще перебуває на етапі усвідомлення належним чином своєї ролі та призначення у нашому суспільстві”, - сказав він.