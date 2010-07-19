У Кириленка вимагають повторно оголосити Лужкова персоною нон ґрата

Народний депутат від групи “За Україну!”, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван СТОЙКО вимагає повторно заборонити в’їзд на територію України меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ.

Про це йдеться у депутатському зверненні І.СТОЙКА, яке він направив до Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ, повідомили УНІАН у прес-службі партії “За Україну!”.

“Високопоставлений чиновник з Москви в черговий раз дозволяє собі робити антиукраїнські заяви, - зазначив народний депутат. - Тому якщо в Україні є незалежне МЗС та СБУ, які відстоюють українські інтереси, ЛУЖКОВУ повторно мають заборонити в’їзд на територію України».

І.СТОЙКО переконаний, що подібні заяви російських високопосадовців в першу чергу пов’язані з тим, що в Україні до влади прийшла “когорта проросійських політиків”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 липня, на прес-конференції в Москві Ю.ЛУЖКОВ наголосив, що «свої заяви щодо Севастополя зробив осмислено й обґрунтовано - ніяких змін моєї позиції щодо статусу Севастополя немає й не буде".

У травні 2008 року Ю.ЛУЖКОВ заявив, що Севастополь має бути повернено Росії. 12 травня 2008 року СБУ прийняла рішення про безстрокову заборону в’їзду Ю.ЛУЖКОВУ в Україну.

У червні цього року ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЖКОВУ дозволено в`їзд на територію України, про що в телефонній розмові московському градоначальнику повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.