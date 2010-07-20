Ющенко думає, що Тимошенко у вишиванці - це така гра

Лідер партії «Наша Україна», екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні демократичний рух потребує серйозної інвентаризації та переосмислення.

Про це повідомляє прес-служба партії “Наша Україна”.

В.ЮЩЕНКО пояснює це тим, що сьогодні демократичний рух переживає своєрідні «ракові метастази», породжені псевдодемократичними силами.

«Ряд політичних сил, і в першу чергу БЮТ, паразитують на демократичному полі», - наголосив В.ЮЩЕНКО. За його словами, зараз простій людині дуже складно розрізнити, де є справжні демократи, а хто лише прикривається демократичними гаслами.

На його думку, те, що нині відбувається у демократичних колах, не сприятиме їхній консолідації. «Йде велика гра, велике маскування, за якими не стоїть ні демократія, ні свобода, ні нація. Це спосіб отримати владу. Треба вишиванку одягнути для галичан – одягнемо вишиванку, однак я повторюю: це – не більше, ніж маскування», - наголосив В.ЮЩЕНКО.