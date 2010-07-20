Азаров злітав у Крим на розмову з Януковичем

Сьогодні у Криму Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ актуальні питання діяльності керівництва держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, одним із провідних під час обговорення було питання збирання цьогорічного врожаю. М.АЗАРОВ запевнив Президента, що “збір врожаю перебуває у центрі уваги уряду”.

“Прийнято кілька відповідних серйозних постанов. Ситуацію на ринках ми контролюємо і знаємо. Ми розраховуємо, що продамо врожай за хорошою ціною, ...щоб селяни не були в чергове пограбовані, щоб вони отримали за своє зерно нормальну ціну і змогли закласти стійку базу для урожаїв наступних років”, – запевнив прем’єр-міністр.

За його словами, на це, передусім, спрямована робота Аграрного фонду щодо закупівлі сільгосппродукції в державний резерв.

В.ЯНУКОВИЧ підтримав реалізацію такого механізму як випуск облігацій, за допомогою яких Аграрний фонд отримає відповідний фінансовий ресурс і зможе виконувати свою функцію закупівлі зерна у великих обсягах. “Думаю, що вже через кілька днів такий механізм запрацює”, – сказав М.АЗАРОВ.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанню ліквідації наслідків повені у постраждалих регіонах України. Президент доручив профінансувати усі роботи, пов’язані із наданням допомоги населенню.

Прем’єр-міністр за цим питанням доповів, що уряд тримає на контролі питання надання допомоги кожній постраждалій родині.

“Виділені гроші, передусім, повинні піти на відбудову житла, під’їзних шляхів, колодязів, водопостачання... Для цього виділено всі необхідні кошти», – сказав М.АЗАРОВ. Він також наголосив, що уряд жорстко контролює їх використання, “щоб кошти не пішли, як торік – розчинилися без всяких наслідків, - а щоб були виділені на конкретні об’єкти”.

“Порушено ряд кримінальних справ, арештовано низку осіб. Цілком очевидно, що гроші було просто розкрадено. Зараз ведеться слідство стосовно виконавців, але я думаю, що винні не тільки вони – ланцюжки потягнуться до тих, хто виділяв ці гроші і повинен був контролювати їх правильне використання”, – сказав М.АЗАРОВ, інформуючи Президента про розслідування щодо використання коштів, виділених державою на ліквідацію повені та стихійних явищ попередніх років.

Окрім цього, Президент і прем’єр обговорили механізм удосконалення державних закупівель. “Я отримав черговий раз лист від Рахункової палати – знову в державних закупівлях виникає корупція... Там, де чиновник має можливість торкатися дозвільної системи, він це використовує на власну користь”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ, висловивши переконання, що сьогодні є всі можливості для побудови достатньо прозорої системи державних закупівель.

Глава держави також заявив, що візьме під свій контроль абсолютно усі тендерні процедури, які проводитимуться в міністерствах, відомствах, комітетах, регіонах країни. В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості того, щоб “ці процедури відбувалися абсолютно прозоро, відкрито з дотриманням усіх вимог закону про державні закупівлі”.

Окрему увагу Президент та прем’єр приділили питанням формування бюджету на 2011 рік, переговорів України з МВФ, проблемам боротьби з корупцією.

Після зустрічі М.АЗАРОВ наголосив, що уряд завтра на засіданні розгляне питання, які були сьогодні обговорені з Президентом, й ухвалить відповідні рішення.