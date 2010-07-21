Янукович проведе нараду щодо розвитку Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 3 серпня провести в Криму нараду, на якій обговорюватиметься концепція стратегічного розвитку автономної республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ повідомив журналістам у Сімферополі.

«Найголовніше питання (наради) - наше стратегічне бачення розвитку Автономної Республіки Крим. За підтримки Президента можливий різкий ривок розвитку АРК. Іншого варіанту немає», - сказав кримський прем`єр.

В.ДЖАРТИ не виключив, що під час наради також порушуватиметься питання облаштування депортованих громадян.

Нагадаємо, В.ЯНУКОВИЧ у даний час перебуває у відпустці. За даними ЗМІ, глава держави відпочиває в Криму.