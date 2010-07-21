Янукович проведе нараду щодо розвитку Криму
00:19, 21 липня 2010Політика
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За його підтримки можливий різкий ривок
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 3 серпня провести в Криму нараду, на якій обговорюватиметься концепція стратегічного розвитку автономної республіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ повідомив журналістам у Сімферополі.
«Найголовніше питання (наради) - наше стратегічне бачення розвитку Автономної Республіки Крим. За підтримки Президента можливий різкий ривок розвитку АРК. Іншого варіанту немає», - сказав кримський прем`єр.
В.ДЖАРТИ не виключив, що під час наради також порушуватиметься питання облаштування депортованих громадян.
Нагадаємо, В.ЯНУКОВИЧ у даний час перебуває у відпустці. За даними ЗМІ, глава держави відпочиває в Криму.
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