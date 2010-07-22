Янукович і Азаров розіграли сценку на публіку (відео)

В інтернеті з`явилося нове відео з серії ляпів українського Президента.

Як повідомляв УНІАН, відпочинок Віктора Федоровича у Криму перервав візит прем`єра Миколи Азарова, який прилетів за цінними вказівками перед черговим засіданням Кабміну. Момент турботи Президента за долю країни навіть на відпочинку, зрозуміло, знімали телевізійники.

Янукович і Азаров почуваючись у безпеці і не підозрюючи, що камеру вже включено, домовляються про нюанси зйомки.

"Ну, я буду к тебе обращаться на украинской мове", - каже Янукович, звертаючись до Азарова.

Після цього Президент заговорив на камеру українською і видав кілька загальних фраз.

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Як справедливо зауважує "Українська правда", після цього кількасекундного відео стає зрозумілим, що обурення Януковича з приводу незнання міністрами української мови, є щонайменше нещирими.

Відео з"Української правди"