У БЮТ попередили, що не здадуться, й погрожують позачерговою сесією ВР

Парламентська опозиція наполягатиме на скликанні позачергової сесії Верховної Ради у разі визнання Конституційним Судом неконституційності політичної реформи, прийнятої в 2004 році.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ(фракція БЮТ).

"Опозиція радилася, і якщо найближчим часом Конституційний Суд ухвалить таке рішення, то ми будемо ініціювати позачергову сесію Верховної Ради. Опозиція здаватися не збирається. Ми впевнені, що всі зміни до Конституції мають вноситися шляхом голосування у парламенті, а не іншими шляхами", – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На його думку, таке рішення Конституційного Суду призведе до правового хаосу. "Якщо Основний Закон в редакції 2004 року втратить чинність, то в законну силу вступить Конституція 1996 року. А у зв’язку з тим, що за останні шість років було прийнято велику кількість законів на основі конституційної реформи, їх потрібно буде знову привести у відповідність з Конституцією попередньої редакції", – пояснив депутат.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ заявив про неприпустимість концентрації влади президентським інститутом. "Такий прецедент у 2004 році був подоланий якраз завдяки прийняттю конституційної реформи", – підкреслив він.

Депутат вважає, що у зв’язку з обранням Анатолія ГОЛОВІНА, який має донецьке походження, новим головою Конституційного Суду, існує висока ймовірність визнання політичної реформи-2004 неконституційною.

"У “регіоналів” було декілька варіантів посилення повноважень ЯНУКОВИЧА. Зокрема, зібрати 300 голосів у залі парламенту і внести зміни до Конституції, але це виявилося складним. Тоді пішли шляхом підготовки референдуму, але з його проведенням виникли труднощі: опозиція і громадські організації виступили проти внесення змін до Конституції через референдум. І тепер вони обрали третій шлях – найпростіший. Коли стало зрозуміло, що КСУ підтримає подання, “регіонали” його і направили. Тепер ми можемо припустити, що влада Президента буде безмежною", – зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня до Конституційного Суду звернулися 252 народних депутата щодо конституційності Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV.

Депутати просять КС скасувати закон у цілому на тій підставі, що що текст документа, схвалений Конституційним Судом після його розгляду парламентом у першому читанні, зазнав ряд змін перед остаточним його прийняттям.

У грудні 2004 року Верховна Рада внесла зміни до Основного Закону, запровадивши в Україні парламентсько-президентську форму правління. Повноваження глави держави були дещо обмежені. Відповідно до змін, Кабінет міністрів України став вищим органом у системі органів виконавчої влади. Уряд призначається Верховною Радою України, відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді в межах, передбачених Конституцією.