Ющенко хоче запитати у нації і поставити крапку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що у відносинах з НАТО Україна проводить політику, яка передбачає перехід від особливого партнерства до перспективного членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час представлення новопризначенного міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА співробітникам зовнішньополітичного відомства.

«У відносинах з НАТО ми виходимо з політики, яка передбачає перехід від особливого партнерства до перспективного членства», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що відносини з НАТО мають формуватися на засадах, передбачених законом України про основи національної безпеки.

За словами Президента, він дуже хотів би, щоб тема НАТО не політизувалася в Україні. «Ми повинні раціонально проходити цю дорогу і в потрібний момент, коли будуть дозволяти всі обставини, задати собі питання: Це потрібно Україні як тема прямого членства?. Запитати у нації і поставити крапку», - сказав В.ЮЩЕНКО.