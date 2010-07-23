КС відмовив Коломойському

Конституційний Суд України відмовив співвласнику групи «Приват» Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ у розгляді звернення про необхідність перегляду норм законів «Про вибори народних депутатів» і «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», якими встановлюється партійна система виборів.

Як повідомляє прес-служба КС, ухвалою суду припинено конституційне провадження у справі за конституційним зверненням громадянина І.КОЛОМОЙСЬКОГО щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 36, статті 38, частини першої статті 71 Конституції України, частини першої статті 1, частини першої статті 6 Закону України «Про вибори народних депутатів України», частини першої статті 4, статті 5, частини першої статті 6 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Прес-служба повідомляє, що ухвалу прийнято на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» – невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України».

Як повідомляв УНІАН, відповідне звернення І.КОЛОМОЙСЬКИЙ подав до КС у лютому 2010 року.

«Зазначені закони не передбачають можливості реалізації гарантованого Конституцією України права бути обраним на виборах депутатів усіх рівнів шляхом самовисування», - йшлося в конституційному зверненні.

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ вважає, що зміни, внесені до виборчого законодавства в 2004 році, суперечать главі 3 Конституції України, яка може бути змінена лише шляхом всенародного референдуму і яка гарантує пряме і безпосереднє право обирати і бути обраними.

«Конституція зазначає, що на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування обираються чотириста п`ятдесят народних депутатів України (частина перша статті 76), Президент України (частина перша статті 103), депутати сільської, селищної, міської, районної, обласної ради (частина перша статті 141), сільський, селищний і міський голова (частина друга статті 141). Через неоднозначне розуміння, інтерпретацію і застосування Верховною Радою України понять «вільне», «рівне» і «пряме» виборче право, його конституційний зміст і обсяг значно звужені на виборах народних депутатів України і виборах депутатів місцевих рад. Це виявляється у відсутності передбаченої законодавством можливості для громадян самовисуватись і на рівних принципах впливати на персональний склад і черговість кандидатів у виборчих списках», - йшлося у зверненні.