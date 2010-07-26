Експерт: Путін приїжджав «переконатися, що партнер під контролем»

Візит голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА до Криму, де перебуває Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, 24 липня був «інспекційним».

Про це заявив сьогодні на прес-конференції правознавець-міжнародник, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії у 1998-2002 роках Володимир ВАСИЛЕНКО.

«Це, скоріше, інспекційна поїздка ПУТІНА», - сказав В.ВАСИЛЕНКО. За його словами, головною метою візиту В.ПУТІНА до Криму було «переконатися, що партнер під контролем».

На думку В.ВАСИЛЕНКА, зустрічі української влади з керівництвом Російської Федерації є одним з методів зовнішньої політики Росії стосовно України. «Це продумана система, як контролювати виконання Україною замовлень російської влади», - вважає В.ВАСИЛЕНКО.

Також, на його думку, головною метою Росії є знищення української України на першому етапі, а згодом – ліквідації незалежності України. Крім того, він висловив думку, що прийняття закону про засади зовнішньої та внутрішньої політики та закріплення в ньому позаблокового статусу України призвело до ізоляції. Також В.ВАСИЛЕНКО зазначив, що Україна перестала бути цікавою для НАТО.