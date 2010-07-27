Янукович хотів би бачити прикордонну службу на зразок європейської

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав голову Державної прикордонної служби Миколу ЛИТВИНА прискорити реформування відомства до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з М.ЛИТВИНОМ, повідомляє прес-служба Президента.

«Я хотів би бачити нашу прикордонну службу на зразок європейської. Щоб це був сучасний правоохоронний орган, який веде боротьбу з незаконною міграцією, терористичними загрозами, наркотрафіком», – підкреслив глава держави, висловлюючи своє бачення концепції реформ у ДПСУ.

Президент також наголосив, що реформування прикордонної служби, враховуючи проведення в Україні фінальної частини Євро-2012, має бути прискорено. Глава держави доручив завершити всю необхідну роботу вже до кінця 2011 року.

У свою чергу, М.ЛИТВИН запевнив Президента, що у Державній прикордонній службі України мають системне програмне бачення розвитку відомства. За його словами, згідно з дорученнями Президента, нині відпрацьовується концепція інтегрованого керування кордоном, яка дасть можливість добре підготуватися до Євро-2012 і привести існуючі процедури та стандарти, які є на державному кордоні, у відповідність з європейськими вимогами.

Голова ДПСУ повідомив, що вперше в історії нашої держави парламент прийняв закон про прикордонний контроль, який ґрунтується на Шенгенському кодексі законів, що діє у Європейському співтоваристві. Для розвитку цього закону, за словами М.ЛИТВИНА, урядом вже прийнято вісім постанов, які спрощують формальності, що діятимуть на кордоні під час підготовки і проведення Євро-2012. Йдеться, у тому числі, й про створення таких умов проходження паспортного контролю, які звели б до мінімуму людський фактор.

М.ЛИТВИН також повідомив, що службою розроблено відповідні законодавчі й урядові документи, які дають можливості для розбудови прикордонної служби як правоохоронного органу.