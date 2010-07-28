Азаров розраховує на розуміння профспілок і комуністів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує на розуміння профспілками і комуністами необхідності підвищення цін на газ для населення.

Про це М.АЗАРОВ заявив учора на прес-конференції в Києві.

"Я з розумінням ставлюся до критики і зліва, у тому числі й наших колег по коаліції. І з боку профспілок. Ми готові, і працюємо разом з профспілковими організаціями. І з нашими колегами. І ми говоримо, що це рішення, за великим рахунком, було безальтернативним. Не було альтернативи у цього рішення", - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час, прем`єр вважає несправедливою критику на адресу уряду "з боку тих, хто своїми діями створив таку ситуацію". За його словами, такі політики зараз намагаються "заробити" на критиці уряду "політичні очки". "Я думаю, що з цього нічого не вийде, тому що ми і через ці випробування пройдемо, ми з ними справимося, економіка розвиватиметься, а разом з розвитком економіки будуть рости і доходи наших громадян. І рано чи пізно всі переконаються, що те рішення, яке приймав зараз уряд, було єдино правильним", - резюмував він.