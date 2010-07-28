Скандалом завершився візит Дмитра Медведєва до Італії.

Як повідомляє "Эхо Москвы", жителів цієї країни обурила фотографія російського президента і Сильвіо Берлусконі на тлі «Таємної вечері».

Фото на згадку могло нашкодити великій фресці через спалах, вважають італійці. Адже зйомки із спалахом в церкві Санта-Марія деле Граціе заборонені, пише The Daily Mail. Як повідомляється, сфотографуватися захотів Медведев. Всього було зроблено три кадри. Дозвіл на це дав доглядач художніх цінностей. Ось його слова: «Це була моя відповідальність, моє рішення, і я вирішив, тому що не бачу в цьому нічого особливого». Кінець цитати. За словами мистецтвознавця, спалах дійсно може завдати шкоди творам, але три кадри – це не страшно. Проте професор Санта Марія Ульберіко з наукового відділу музеїв Ватикану обурений. Цитата: «Я б ніколи не дозволив фотографувати «Таємну вечерю». Якщо кожний з відвідувачів зробить одну фотографію, це завдасть непоправної шкоди».

Як пише Daily Mail, через приїзд Медведєва багатьох туристів не пустили в храм.