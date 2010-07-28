МВФ навіть не запитає Україну, куди поділи попередній кредит?

Із затвердженням Радою директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) програми співпраці з надання Україні нового кредиту stand-by дія попередньої програми від 2008 року буде припинена.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві фінансів України.

«У документах про нову програму співпраці з МВФ міститься пункт, згідно з яким після її затвердження Радою директорів стара програма, яка не була завершена, буде припинена», - сказав співбесідник агентства.

При цьому він відзначив, що після припинення програми 2008 року Україні не потрібно буде надавати ніяких звітів щодо використання кредитних коштів.

«Ніяких окремих звітів не потрібно буде робити. Фактично звітом щодо використання коштів виділеного траншу вважається коригування Меморандуму про співпрацю перед одержанням наступного траншу», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вашингтоні Рада директорів МВФ планує розглянути питання про надання Україні нового кредиту stand-by у розмірі 10 млрд. SDR (14,9 млрд. дол. США) на 2,5 роки.

Цього року Україна може одержати 2 транші розміром близько 3 млрд. дол.

Ці кошти планується спрямувати на покриття дефіциту держбюджету і поповнення валютних резервів Нацбанку.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна одержала три транші на загальну суму 10,6 млрд. дол.

У 2010 році Україна повинна виплатити МВФ 74,87 млн. SDR, або близько 110 млн. дол. (курс SDR – 1,5 дол.), як відсотки за кредитом стэнд-бай від 2008 року. У 2011 році - 148,45 млн. SDR відсотків (приблизно 220 млн. дол.)

У 2012 році розмір платежу з урахуванням виплати тіла кредиту становитиме 2 млрд. 367 млн. 340 тис. SDR (приблизно 3,550 млрд. дол.), з яких 2 млрд. 234 млн. 380 тис. SDR – тіло, 132 млн. 960 тис. SDR – відсотки.

У 2013 році виплати становитимуть, відповідно, 3 млрд. 552 млн. 390 тис. SDR (приблизно 5,33 млрд. дол.), 52 млн. 390 тис. SDR і 3 млрд. 500 тис. SDR.