У Запоріжжі підірвали церкву: поранено дружину священника

У храмі Української православної церкви на Малому ринку в Запоріжжі сьогодні, 28 липня, був вибух. Один із служителів храму розповів кореспонденту "РепортерUA", що "біля дверей в храм лежав згорток, на нього ніхто не звертав уваги - він і вибухнув. Вибуховою хвилею знесло підлогу церкви всередині. Зовні видно тільки розбите скло. При вибухові постраждала дружина священника. Її з сильними опіками і рваними ранами швидка відвезла до п`ятої міськлікарню".

Як передає кореспондент видання, до місця події збіглося багато людей. Деякі з них говорять, що живуть за два квартали від церкви і чули вибух навіть там.

На місці працюють міліція, МНС, медики. Також на місці працюють піротехніки. Не виключають, що вибух може повторитися. Усіх людей просять відійти на велику відстань від храму.

Нагадаємо, сьогодні відзначають День Хрещення Русі.