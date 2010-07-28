Патріарх Кирил закликає митрополита Володимира не боятися наклепу

Предстоятель Російської православної церкви, патріарх Московський і всія Русі КИРИЛ заявив, що не посягає на незалежність Української православної церкви, і спростував слова про те, що він нібито обмежує права митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава РПЦ сказав сьогодні після божественної літургії в Києво-Печерській лаврі, присвяченої Дню хрещення Русі-України.

Патріарх КИРИЛ нагадав, що статус самостійної в своєму управлінні Української православної церкви з правами широкої автономії було підтверджено на Помісному соборі «не для того, щоб його скасувати».

«Не для цього приїжджає патріарх в Україну, а для того, щоб разом з предстоятелем Української церкви свідчити світу про Христа, здатного дати силу воскресіння навіть найбільшим грішникам», - наголосив глава РПЦ.

Звертаючись до митрополита ВОЛОДИМИРА, патріарх КИРИЛО закликав блаженнійшого не боятися наклепу, «тому що Бог сильніший за диявола».

«Але потрібно відповідати на деякі наклепницькі вигадки, які спрямовані на те, щоб посіяти нові плевели ворожнечі й підозрілості в єдиній російській церкві», - сказав патріарх КИРИЛ.

Глава РПЦ особливо наголосив на своїй повазі до митрополита ВОЛОДИМИРА і своєму захопленні його служінням.

«Я дякую Вам і ніколи не перестану захоплюватися подвигом Вашого служіння. Я відвідую цю святу землю з тими намірами і з тими цілями, які відкрито проголошуються і перед ближніми, і перед дальніми. Але, на жаль, ворог роду людського, ім`я якого російською мовою перекладається як наклепник, зводить наклеп і на найсвятіше й найчистіше, що лише може бути – на пастирське служіння», - сказав патріарх КИРИЛ.

«Ви плоть від плоті та кров від крові української культури, української духовної енергії й ревні віри православної», - сказав про блаженнійшого патріарх КИРИЛ.

Він привітав митрополита ВОЛОДИМИРА з Днем ангела і висловив думку, що предстоятель УПЦ невипадково носить ім`я рівноапостольного князя Володимира.

На знак поваги патріарх КИРИЛ вручив блаженнійшому панагії та посудини для Євхаристії.

«Хай братія, об`єднуючись навколо цієї святої чаші, молиться про єдність Церкви нашої, про віру і благочестя українського народу і всіх народів святої Русі», - сказав глава РПЦ.