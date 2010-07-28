Симоненко заявив Азарову, що він - проти підвищення тарифів на ЖКП

Комуністи рекомендують Кабінету міністрів низку заходів, спрямованих на мінімізацію втрат населення після підвищення тарифів.

У заяві лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА, що розміщена на сайті цієї політичної партії, сказано, що оскільки КПУ в коаліції, то «ми несемо певну відповідальність за діяльність коаліційного уряду, і тому вважаємо неприпустимими ті його рішення, які спрямовані проти трудящих і спричиняють зниження життєвого рівня людей».

«Компартія і фракція комуністів виступають категорично проти виконання вимог МВФ про підвищення комунальних тарифів», - наголошується в заяві.

На думку лідера КПУ, “нові кредити від МВФ, та ще й на кабальних для наших громадян і країни умовах - це пряма загроза повної втрати економічного і політичного суверенітету».

П.СИМОНЕНКО заявляє, що «якщо вже уряд не повністю розрахував свої сили, а розруха, залишена «помаранчевими», виявилася більш страшною, ніж це бачилося спочатку, і ціни на газ і тарифи на комунальні послуги все ж таки підвищувати доведеться - ми вимагаємо, щоб такому підвищенню передували розробка урядом комплексної програми і практична реалізація механізмів, спрямованих на компенсацію населенню втрат при підвищенні ціни на газ і комунальних тарифів».

Він зазначив, що КПУ наполягатиме на зниженні тарифів на електроенергію, «виробництво якої у нас надмірне», а “це відразу знизить тарифи на воду і водовідведення».

Друга пропозиція КПУ уряду - використовувати для потреб ЖКГ український газ, який в рази дешевше імпортного. Також пропонується встановити «жорсткий державний і громадський контроль за цінами на енергоносії, що видобуваються в країні, а також за обгрунтованістю формування цін і тарифів на комунальні послуги відповідно їх кількості та якості».

Крім того, комуністи пропонують «скрізь, де це можливо, перевести котельні на тверде паливо і таким чином скоротити газову складову в тарифах».

П.СИМОНЕНКО від імені КПУ також наполягає на встановленні державної монополії і зниженні ціни на хліб. «Саме на хліб, а не на зерно, оскільки переробка зерна на хліб дає надприбутки: від 100% і до 300%», - говориться в заяві. Крім того, КПУ пропонує знизити ціни на продукти харчування, що входять до мінімальної споживчої корзини.

Шостим завданням для уряду, з погляду КПУ, має бути зниження процентних ставок за кредитами для підприємств реального сектора економіки і ЖКГ, оскільки це безпосередньо впливає на цінову і тарифну політику. «Ми пропонуємо встановити банківську процентну ставку для Нацбанку у розмірі 3%, для комбанків - 5%», - говориться в заяві. При цьому КПУ вимагає від уряду «жорстких санкцій відносно тих банків і їх власників, які під надуманими приводами не повертають депозити вкладникам».

Остання і «одна з головних» пропозицій від КПУ - не допустити «так званої «монетизації пільг», в результаті якої цілі групи малозабезпечених і соціально незахищених громадян опиняться біля «розбитого корита». «Ми пропонуємо також змінити систему субсидування, щоб люди не простоювали в чергах і не оббивали пороги чиновницьких кабінетів. Простіше кажучи, автоматизувати отримання субсидій на основі централізованої інформації про заробітну плату, пенсії, студентські стипендії й виставлені рахунки за комунальні послуги», - говориться в заяві лідера КПУ.

П.СИМОНЕНКО сподівається, що «такі наші конструктивні пропозиції і вимоги знайдуть розуміння у партнерів по коаліції, незважаючи на принципово різні ідеологічні мотиви їх реалізації».

У заяві сказано, що КПУ «добре розуміє, з якими труднощами доводиться стикатися сьогодні уряду Миколи АЗАРОВА, долаючи наслідки як світової фінансової кризи, так і наслідки злочинної соціально-економічної політики «помаранчевих». Водночас П.СИМОНЕНКО зазначив, що «нас не може не хвилювати те, що, незважаючи на заяви М.АЗАРОВА, які він робив після підписання президентами України і Росії «харківських угод» про неприпустимість підвищення цін на газ для населення, Кабінет міністрів дав на це добро».