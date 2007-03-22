Костенко: Наша Україна помилилася, не створивши коаліцію з Партією Регіонів

Голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що нинішня ситуація в державі зумовлена політичними помилками глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КОСТЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

“Ця ситуація обумовлюється політичними помилками і самого Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА”, – наголосив лідер УНП. За його словами, у 2006 році перемогли помаранчеві, набравши 247 голосів в парламенті, і треба було докласти зусиль, щоб не допустити розколу помаранчевої коаліції. Ю.КОСТЕНКО вважає, що “можна було створити помаранчеву коаліцію”. “Врешті-решт, якщо вона не вийшла, був інший варіант. Про нього чомусь не говорять: об’єднання блоку “Нашої України” із Партією регіонів - тільки вдвох і тоді ніхто нікого не “кинув” би у коаліції. І при чому ця пропозиція пропонувалася КІНАХОМ”, - зазначив голова УНП. Він вважає, що у такому разі “тоді прем’єром залишався б ЄХАНУРОВ від помаранчевих і більша частина урядовців теж - у стратегічних галузях. А Партія регіонів не претендувала особливо на владні посади”. За словами Ю.КОСТЕНКА, Партії регіонів “важлива була легалізація у владі. Легалізація їх тіньового капіталу. Тому такий варіант був би менш болісний, ніж той, на який пішов Президент через підписання так званого універсалу і через передачу пану ЯНУКОВИЧУ фактично всіх владних повноважень в Україні. Ці нинішні зради обумовлюються низкою політичних помилок членами помаранчевої коаліції і президента зокрема”.

Лідер УНП вважає, що В.ЮЩЕНКО, не розпустивши минулого року парламент, “пожинає сьогодні наслідки своєї нерішучості”. Ю.КОСТЕНКО переконаний, що правових підстав для розпуску парламенту нині немає. “Хочу сказати, що сьогодні виборець ще не оговтався після колосального політичного програшу помаранчевої команди. Він нікому сьогодні не довіряє: ні владі, ні опозиції. І тому думати, що сьогодні за закликом ЛУЦЕНКА чи ТИМОШЕНКО побіжать із вилами розганяти Верховну Раду немає підстав”, - сказав Ю.КОСТЕНКО.