Одеський губернатор стверджує, що в Ізмаїлі відновлено порядок

Голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК стверджує, що в Ізмаїлі після спроб провести 1 серпня позачергові вибори мера відновлено порядок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді в Одеській облдержадміністрації.

«В Ізмаїлі відновлено порядок - провести приватні вибори, прикриваючись певною партійною силою, не вдалося», - сказав Е.МАТВІЙЧУК.

«Надалі на території Одеської області торжествуватиме лише закон, - запевнив Е.МАТВІЙЧУК, - майданні процеси тиску на владу більше не пройдуть», ким би вони не «прикривалися - дядечком з Києва чи політичними силами».

«Ці вибори хотіла провести приватна кримінальна група», - наполягав Е.МАТВІЙЧУК, не назвавши ані прізвищ кандидатів на посаду мера Ізмаїла, ані партій, які їх висували. - Закони Верховної Ради їм не указ, рішення суду – теж не указ. Вирішили їх обрати, щоб прикрити господарські проблеми, які існували у цих підприємців».

Глава ОДА прямо на нараді зажадав від керівництва силових структур дати «жорстку і об`єктивну оцінку» цих подій. «Існує одна річ - закон, і давайте його виконувати», - підкреслив Е.МАТВІЙЧУК.

Він також додав: «Ми не маємо права допустити, щоб вибори в Одесі також перетворилися на кримінальні розборки, хто стоїть за цими речами, треба сказати суспільству. Сьогодні в суспільстві вистачає як політичних провокаторів і пройдисвітів, так і людей, які свідомо намагаються когось залякати».

Як повідомляв УНІАН, Одеська обласна організації Комітету виборців України заявила, що вибори мера Ізмаїла були зірвані через грубе втручання влади у виборчий процес.

"Позачергові вибори Ізмаїльського міського голови 1 серпня зірвані унаслідок грубого систематичного втручання у виборчий процес місцевих органів влади, зокрема в.о. міського голови Ізмаїла – секретаря Ізмаїльського міськради Ірини РУДНИЧЕНКО (Партія регіонів), яка одночасно брала участь у виборах як один з кандидатів на посаду мера», - наголошується у заяві КВУ.

Експерти КВУ також наводять безліч інших фактів, які підтверджують, як підкреслюється в документі, «системне адміністративне втручання влади у виборчий процес в Ізмаїлі, яке, в результаті, призвело до його зриву».

Щодо законності проведення 1 серпня позачергових виборів, то керівництву Одеської області і міста Ізмаїла, вважають в експерти КВУ, слід було б у своїх заявах і діях неухильно керуватися винесеним в 2009 році вердиктом Конституційного Суду України у зв`язку з аналогічною виборчою ситуацією, що виникла у Тернопільській області. КСУ дав вичерпне роз`яснення: призначені парламентом дострокові вибори не можуть бути скасовані або перенесені.

На думку експертів, одеські власті виступили проти проведення виборів мера Ізмаїла, оскільки побоюються, що кандидат від Партії регіонів програє кандидату від "Сильної України".

Довідка УНІАН. Рішення про проведення позачергових виборів мера Ізмаїла 1 серпня Верховна Рада ухвалила 25 травня. До цього у місті майже два роки не було мера – ще у вересні 2008 року депутати міськради достроково припинили повноваження Георгія ДУБЕНКА. Для участі у позачергових виборах зареєструвалися вісім кандидатів. Проте 1 липня, ухваливши рішення про проведення виборів до місцевих рад 31 жовтня, парламент зразу ж скасував проведення позачергових виборів у 154 населених пунктах, зокрема в Ізмаїлі.