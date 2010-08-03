МОН перевіряє дані про «липові» документи абітурієнтів

Міністерство освіти та науки України перевіряє інформацію про “липових” переможців престижних конкурсів серед абітурієнтів у топ-рейтингах найпрестижніших вищих навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міносвіти.

Як зазначили у відомстві, міністерство звернулося до відповідних вишів із запитом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, громадянська мережа “Опора” заявила про велику кількість “липових” переможців престижних конкурсів серед абітурієнтів у топ-рейтингах найпрестижніших ВНЗ.

Найбільшу кількість “липових” переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед абітурієнтів зареєстровано у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, зазначає “Опора”.

“До Громадянської мережі “Опора” почали масово звертатися абітурієнти та їх батьки з підозрами щодо того, що топ-рейтинги найпрестижніших ВНЗ зайняли липові переможці престижних конкурсів. У зв’язку з цим “Опора” перевірила списки абітурієнтів Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ)”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 11 позицій топ-рейтингу до Інституту журналістики КНУ ім. Т.Шевченка (http://vstup.info/2010/i2010i80d6.030301137list.html) у 10 абітурієнтів є позначка «+» в графі «переможець олімпіад/конкурсів». Втім, прізвищ цих 10 абітурієнтів немає ні у Наказі МОН №504 «Про підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 2009/2010 навчального року» (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/7725), ні у Наказі №536 «Про підсумки проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010 році» (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/7779).

В “Опорі” зазначили, що відсутність абітурієнтів у списках наказів свідчать про фальсифікацію даних та зловживання особами права на першочергове зарахування.

За інформацією Громадянської мережі, така ж ситуація спостерігається в КНУ ім. Т.Шевченка на наступних спеціальностях: облік та аудит (4 з 5 перших місць зайняли «липові» переможці конкурсів), міжнародний бізнес (Інститут міжнародних відносин - 1 з 5 перших абітурієнтів), міжнародні економічні відносини (Інститут міжнародних відносин – 2 з 10), міжнародні відносини (Інститут міжнародних відносин – 6 з 21).

В той же час в «Опорі» повідомили, що в КНЕУ право першочергового вступу отримали не тільки переможці всеукраїнських конкурсів, а й їх учасники.

У зв’язку з цим «Опора» звернулась до приймальних комісій ВНЗ України з проханням перевірити наявність документів в особистих справах абітурієнтів, що підтверджують їх перемоги, та звірити прізвища з відповідними наказами МОН.