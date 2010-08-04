Янукович перериває відпустку і терміново скликає РНБО

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перериває свою відпустку і терміново скликає позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України з питання вжиття заходів протидії можливим пожежам у зв’язку із складними погодними умовами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.ЯНУКОВИЧ скасував усі заплановані на поточний тиждень у своєму робочому графіку заходи та перервав відпустку у зв’язку з необхідністю вжиття заходів із запобігання поширення загроз виникнення пожеж в регіонах держави, які становлять небезпеку для життя громадян.

Для ухвалення невідкладних рішень глава держави скликає завтра, 5 серпня, у Криму позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

В.ЯНУКОВИЧ також ухвалив рішення викликати з відпусток керівників центральних органів виконавчої влади та голів обласних державних адміністрацій.

Президент України за результатами засідання РНБО планує ухвалити низку організаційних рішень, які покликані забезпечити локалізацію можливих кризових явищ у зв’язку із загрозою виникнення пожеж через спекотні погодні умови, наголосили в Адміністрації глави держави.