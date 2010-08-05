Кримський спікер розраховує на 60 "багнетів" із 100

Голова Верховної ради Криму, член Партії регіонів Володимир КОНСТАНТИНОВ розраховує, що «регіонали» за підсумками виборів до кримського парламенту отримають 60 депутатських місць із 100.

Про це повідомив прес-центр ВР Криму.

«Зараз перед Партією регіонів, яку він представляє, стоїть завдання отримати гарантовану й переважну більшість - не менше 60 депутатських «багнетів», - йдеться в прес-релізі.

В.КОНСТАНТИНОВ вважає, що електоральні настрої зараз на стороні ПР.

«Вони об`єктивно сформувалися багато в чому завдяки послідовній і жорсткій політиці Президента, і тепер завдання - зібрати цей «урожай», - повідомляє прес-центр.

Кримський спікер також заявив журналістам, що про списки Партії регіонів говорити поки рано.

В.КОНСТАНТИНОВ вважає, що після проведення виборів склад кримського парламенту, напевно, суттєво зміниться. За його словами, минулого разу він оновився відсотків на 70.

Як повідомляв УНІАН, ВР Криму 4 серпня призначила свої вибори на 31 жовтня.

На цю ж дату Верховна Рада України призначила місцеві вибори.

У кримському парламенті 100 депутатів.