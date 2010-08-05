Янукович позбавив Тимошенко ще однієї посади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО від виконання обов’язків голови українсько-узбецької та українсько-грузинської комісій.

Про це йдеться у розміщеному на сайті Президента указі В.ЯНУКОВИЧА від 5 серпня про визнання такими, що втратили чинність, указів Президента України від 11 квітня 2008 року “Про голову Української частини Спільної українсько-узбецької комісії з всебічного співробітництва” та “Про голову Української частини Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва”.

Як повідомляв УНІАН, Президент своїми указами від 11 квітня 2008 року призначив прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО головою української частини Спільної українсько-узбецької комісії з всебічного співробітництва та головою української частини Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.