Ветвицький закликає посилити боротьбу з гральним бізнесом

Правоохоронні органи України повинні одержати додаткові повноваження для боротьби з гральним бізнесом.

Про це народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) заявив у коментарі УНІАН.

На думку політика, нові можливості міліції в боротьбі з діяльністю казино та інтерактивних гральних клубів можуть бути забезпечені ухваленням проекту Закону«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» , ініційованого Сергієм ВЛАСЕНКОМ (фракція БЮТ).

«Цим законопроектом пропонується дати право міліції в обхід податкової направляти акти про порушення заборони на гральний бізнес до суду. Сьогодні міліція позбавлена цієї можливості – на даний час співробітники органів міліції направляють протокол про порушення закону в податкову службу. Після цього вже співробітники податкової служби подають позовні заяви до суду про накладення штрафу відносно порушника закону. Природно, така процедура затягує процес судочинства, і, отже, багато справ просто не доходять до судів взагалі», – відзначив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Він вважає, що нові повноваження міліції в цій сфері вже за короткий час зможуть значно поліпшити ситуацію.

«Діюча система фіксації порушень і притягнення до відповідальності порушників закону про заборону грального бізнесу абсолютно неефективна і служить лише імітацією контролю за дотриманням закону. Законодавча влада повинна удосконалити методи контролю за його дотриманням», – вважає депутат.

Бютівець також звернув увагу на відсутність голосів коаліції на підтримку цього законопроекту.

«Коаліція сьогодні багато говорить про турботу про народ, але як тільки справа стосується дійсно соціально важливих і значущих законопроектів, здатних реально поліпшити життя і захистити права кожного українця, то підтримки від більшості в парламенті немає. Ось і за цей законопроект коаліція дала рівно нуль голосів. Висновки напрошуються самі собою – гральне лобі в коаліції процвітає», – підкреслив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Він також висловив упевненість, що фракція БЮТ не підтримуватиме законопроект, що проштовхується головою Держкомпідприємництва України Михайлом БРОДСЬКИМ, направлений на відновлення легалізації грального бізнесу. «Фракція не підтримає цей законопроект. Ми не відновлюватимемо гральний бізнес, який приносить людям в сім’ї біди і нещастя, розвиває в Україні кримінал. Тут потрібно поставити крапку», – резюмував політик.

Довідка УНІАН. Законопроектом № 5349 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні», зареєстрованим у Верховній Раді України С.ВЛАСЕНКОМ 16 листопада 2009 року, пропонується наділити органи міліції правами складання протоколів про порушення закону в сфері грального бізнесу, а також подачі судових позовів до підприємців, які не припинили ведення даної діяльності на території України.

Проте, під час голосування в парламентізаконопроект набрав лише 129 голосів – 110 від БЮТ і 19 – від НУ–НС, жодного голосу на підтримку законопроекту не дали фракції Партії регіонів, Блоку Литвина і КПУ. Голосами 340 народних депутатів законопроект був відправлений на повторне перше читання.