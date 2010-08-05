Кернес стверджує, що не отримував листів від УЄФА

Секретар Харківської міської ради, в.о. міського голови Геннадій КЕРНЕС стверджує, що не отримував листа від операційного директора УЄФА Мартіна КАЛЛЕНА з приводу будівництва дороги через лісопарк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив на брифінгу.

"Я не можу стверджувати ось на цю хвилину (брифінг відбувся близько 16:00 – УНІАН), але станом на вчора такого листа не було", - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела у Харківській облдержадміністрації, 3 серпня операційний директор УЄФА М.КАЛЛЕН надіслав Г.КЕРНЕСУ лист з приводу конфліктного будівництва в лісопарку. М.КАЛЛЕН попросив "ще раз переоцінити важливість будівництва нової дороги". "Ми сподіваємося, що можливо знайти альтернативне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту", - йшлося у листі М.КАЛЛЕНА.

Операційний директор УЄФА також наголосив, що "у ЗМІ будівництво помилково пов`язують з підготовкою до Чемпіонату Європи 2012 року". "Мені б хотілося підкреслити, що одна з найголовніших цінностей для УЄФА – це повага, яку ми застосовуємо у всіх сферах нашої діяльності, на футбольному полі і поза ним. УЄФА не хоче асоціюватися з проектами, які дискредитують цей головний принцип", – наголосив М.КАЛЛЕН.