Янукович поговорив з Медведєвим по телефону

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про проведення – попередньо 2 листопада – наступного засідання Міждержавної українсько-російської комісії, а також про другу зустріч з керівниками прикордонних регіонів 3 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у телефонній розмові глави держав обговорили ситуацію з розвитком торгівлі між Україною і Росією. Як було відзначено, рівень товарообороту між державами за останні 5 місяців зріс майже удвічі і становить сьогодні понад 12 млрд. доларів. Сторони погодилися, що у цій галузі співробітництва необхідно й надалі знімати бар’єри та покращувати умови для бізнесу.

Д.МЕДВЕДЄВ також вкотре подякував В.ЯНУКОВИЧУ за посильну допомогу, яку надає українська сторона у ході боротьби з лісовими пожежами.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що локалізація пожеж в Росії і поступова стабілізація ситуації є дуже доброю новиною для України. Він підкреслив, що в Україні також вживаються масштабні заходи на попередження пожеж, насамперед, з метою збереження життя, здоров’я та майна людей.