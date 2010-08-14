Янукович не виключив, що Податковий кодекс доведеться вдосконалювати

Громадське обговорення проекту Податкового кодексу буде завершено до початку роботи осінньої сесії Верховної Ради.

Про це сказав голова Державної податкової адміністрації Олександр ПАПАІКА, доповідаючи Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ про хід обговорення проекту Податкового кодексу.

Інформуючи главу держави про хід обговорення проекту Податкового кодексу, керівник ДПА доповів, що громадські слухання пройшли у Львові, на черзі – Донецьк. Далі буде друга зустріч з представниками великого бізнесу в Києві. «Висловлювання дуже різні. Більшість схиляється до того, що Податковий кодекс приймати треба, але з поправками та зауваженнями, - сказав О.ПАПАІКА.

Загалом, переконаний керівник ДПА, організований владою процес громадського обговорення проекту Податкового кодексу є результативним і йде на користь справі.

«Лунають різні пропозиції. Ми повинні знайти етичну середину, компроміс, і прийняти рішення», – наголосив Президент. В.ЯНУКОВИЧ водночас не виключив, що у подальшому Податковий кодекс ще доведеться вдосконалювати.

Сьогодні, переконаний Президент, слід готуватися до прийняття Кодексу з обов’язковим урахуванням точки зору та пропозицій громадських організацій, бізнесу тощо.

Глава держави доручив поінформувати його про результати громадського обговорення документа, зокрема щодо пропозицій, які надійшли: що йтиме на користь державі; що потрібно вилучити з проекту, який подаватиметься на розгляд народних депутатів.