Прес-секретар Януковича відповів прес-секретарю Ющенка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ володіє усім необхідним обсягом інформації про ситуацію в Україні та за кордоном.

Про це УНІАН заявив керівник прес-служби Президента України Денис ІВАНЕСКО, коментуючи заяву прес-секретаря колишнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА Ірини ВАННИКОВОЇ.

“Це, напевно, за часів ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА могла за бажанням подавати Президенту ту інформацію, яку вона вважала за потрібне. Тепер вона судить інших по собі. Тому вважає, що така практика вибіркового інформування Президента, яка була за неї, збереглася досі”, - зазначив Д.ІВАНЕСКО.

За його словами, Президент України В.ЯНУКОВИЧ “володіє усією необхідною інформацією, яку отримує з кількох незалежних джерел, в тому числі й щодо заяв стосовно ситуації зі свободою слова”. “Тому обмежити главу держави в інформації неможливо”, - підкреслив керівник прес-служби Президента.

Як повідомляв УНІАН, речник екс-Президента В.ЮЩЕНКА І.ВАННИКОВА заявила, що чинного Президента України В.ЯНУКОВИЧА “відгороджують” від інформації про події в країні.

Вона також висловила переконання, що “інформаційний голод навколо Президента В.ЯНУКОВИЧА є спланованою політикою”.