У німецькій поліції немає інформації, що Данилишин «гостює» у ФРН

У Федеральній поліції Німеччини не мають інформації про те, що колишній міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.

“У нас немає жодної інформації про ці обставини, не було і жодних запитань від української сторони”, - сказав “Німецькій хвилі” у середу, 18 серпня, речник у штаб-квартирі Федеральної поліції в Потсдамі.

Як зазначає радіостанція, саме Федеральна поліція здійснює, серед іншого, контроль за перетином іноземцями кордонів Німеччини.

Аналогічну відповідь надали “Німецькій хвилі” у Федеральному кримінальному відомстві у Вісбадені, яке б мало прийняти відповідний запит з Києва, якби такий був поданий. “Я не можу дати підтвердження цій інформації”, - наголосив речник.

У Посольстві України в Німеччині про ситуацію з Б.ДАНИЛИШИНИМ дізналися з повідомлень українських ЗМІ та не знають, чи перебуває екс-міністр на території ФРН, розповіла “Німецькій хвилі” речник Наталя ЗЕЛЕНКО.

У свою чергу керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО відмовився коментувати радіостанції цю інформацію. “Усі слідчі дії, які проводить Генпрокуратура у цій справі, є таємницею досудового слідства. Жодних коментарів у нас з цього приводу немає”, - наголосив він.

Як повідомлялося, джерело в Генеральній прокуратурі заявило тижневику “Фокус”, що екс-міністр економіки Б.ДАНИЛИШИН переховується в Німеччині.

“Імовірно, він перебуває в Кельні”, - сказав співробітник Генпрокуратури. За його словами, з України Б.ДАНИЛИШИН виїхав за день до порушення кримінальної справи. Зараз екс-міністр оголошений у розшук по Україні. Поки що невідомо, чи дали на нього запит в Інтерпол, - повідомило джерело.

Екс-міністра звинувачують в тому, що він «умисно, на користь третіх осіб, використовував владу і службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки». Справа пов`язана з проведенням закупівель аеропортом «Бориспіль».

Шкоду, завдану Б.ДАНИЛИШИНИМ державі, слідство оцінює в 4,5 млн. грн. За версією обвинувачів, він узгоджував держзакупівлю без конкурсу, в одного учасника, чим допустив перевитрату коштів.