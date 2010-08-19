Китайське радіо розкаже про Януковича 61-ю мовою

Міжнародне радіо Китаю висвітлюватиме державний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до КНР 61-ю мовою країн світу.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Юрій КОСТЕНКО в інтерв’ю газеті “День” (№148 за 19 серпня).

“Перше, чого буде досягнуто у результаті державного візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА до КНР, то це чіткого і виразного сигналу і китайським партнерам, і усьому світу, що наша держава сприймає Китай як дуже вагомий чинник міжнародної політики у сучасному світі, як зразок успішного динамічного розвитку економіки та суспільства, як стратегічного партнера й дружню нам націю”, - заявив дипломат.

Окрім цього, за словами Ю.КОСТЕНКА, у спільній заяві стосовно всебічного підвищення українсько-китайських відносин, дружби і співробітництва та в документі щодо основних напрямків двосторонніх відносин на найближчі роки, які плануються сторонам до підписання у Пекіні, з боку КНР буде підтверджено надані ще у першій половині 90-х років минулого століття гарантії незастосування ядерної зброї проти України.

“У цих важливих політичних документах буде зафіксовано наріжні принципи нашої взаємодії на міжнародній арені. Зокрема, йдеться про захист державного суверенітету та територіальну цілісність, боротьбу з тероризмом, організованою транскордонною злочинністю, протидію розповсюдженню матеріалів та технологій, пов’язаних зі створенням зброї масового знищення та засобів її доставки”, - зазначив він.

Щодо економічної складової державного візиту Президента України, як наголосив Ю.КОСТЕНКО, то “вона буде масштабною і суттєвою”. Окрім підписання ряду угод економічного спрямування, у Пекіні та Гонконгу пройдуть бізнес-форуми за участю представників провідних компаній та підприємств України та Китаю, зазначив дипломат.

Окрім цього, повідомив Ю.КОСТЕНКО, активне висвітлення візиту передбачено і під час перебування Президента в Пекіні, Шанхаї та Гонконзі. Зокрема, з Міжнародним радіо Китаю домовлено, що відповідні матеріали транслюватимуться 61-ю мовою країн світу.

“Офіційні особи, включаючи керівництво держави, сприймають Україну як надійного друга і партнера китайського народу. Високо цінують у Пекіні те, що наші позиції практично повністю збігаються з усіх головних міжнародних і чутливих для китайської сторони питань. Це дає підстави вірити, що після державного візиту до КНР Президента України В.ЯНУКОВИЧА наші дружні відносини набудуть рівня стратегічного партнерства”, - підсумував посол України в Китаї.

Як повідомляв УНІАН, 2-5 вересня запланований державний візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Китайської Народної Республіки та Гонконгу.