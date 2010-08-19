До вихідних Тимошенко вже буде у своєму офісі

Юлія Тимошенко найближчими днями візьметься до роботи в своєму київському офісі.

Про це «Обкому»повідомив прем`єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат Сергій Соболєв.

«Я не знаю, коли вона (Тимошенко - ред.) повернулася, але, наскільки мені відомо, вона повинна бути в офісі сьогодні або завтра», - сказав він.

Соболєв також повідомив, що найближче засідання «тіньового» уряду заплановане на перший тиждень вересня.

«Найближче засідання опозиційного Кабміну відбудеться в перший же тиждень вересня», - заявив він.

Крім цього, нардеп сказав, що провів літню відпустку на території України.

«На відміну від Азарова, який невідомо де знаходиться, я з країни нікуди не не виїжджав, а відпочив 10 днів в славному місті Бердянську», - пояснив Соболєв.