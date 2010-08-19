Команду Януковича критикують за те, що «сховала патрона від відповіді»

“Наша Україна” переконана, що спроби влади ігнорувати утиски свободи слова, заперечуючи очевидні факти, створить усій країні серйозні перешкоди на міжнародному рівні.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві цієї політичної партії.

«Поведінка влади і особисто Віктора ЯНУКОВИЧА у питанні свободи слова останнім часом свідчить про небезпечний розподіл праці. З одного боку, продовжується тиск на журналістів, правоохоронні органи і спецслужби уникають відповідальності, суди ухвалюють дивні рішення. А з іншого боку - найвище керівництво держави обмежується загальними фразами, при тому ігноруючи очевидні факти і навіть прямі звернення як вітчизняних журналістів, так і шанованих міжнародних інституцій”, - підкреслюють в “Нашій Україні”.

Зокрема, констатують автори заяви, до сьогодні не відбулася зустріч Віктора ЯНУКОВИЧА із командами «5-го каналу” і ТВі - незважаючи на неодноразові звернення. Так само, йдеться далі в заяві, ігноруються заклики міжнародних організацій, зокрема Transparency international, хоча таке ігнорування відчутно шкодить іміджу країни, а отже – і перспективам міжнародного співробітництва.

“Найвищому керівництву країни, очевидно, досі ніхто не роз’яснив: міжнародне співтовариство дуже серйозно ставиться до питань демократії і, зокрема, свободи слова. Ці поняття, суто теоретичні для багатьох представників нинішнього режиму, мають цілком конкретний вплив на мотивацію людей, які приймають рішення в країнах ЄС - як на урядовому рівні, так і в керівництві провідних компаній”, - наголосили в “Нашій Україні”.

Члени партії впевнені, що визнання України країною, де не шанується свобода слова, означатиме швидке згортання перспективних проектів співпраці, ускладнення торговельних зв’язків і закриття цілком прагматичних можливостей, які відкривались би перед Україною демократичною.

“Однак влада і особисто Віктор ЯНУКОВИЧ воліє «позбуватися» проблем, заплющуючи на них очі”, - зазначають в “Нашій Україні”.

У цьому зв’язку, наголошується в заяві, викликає несприйняття поведінка В.ЯНУКОВИЧА і його оточення під час спілкування із журналістами, коли у відповідь на незручне, але слушне запитання щодо підвищення цін на газ команда Президента “сховала свого патрона від відповіді - час, бачте, вичерпався, і гарант Конституції мав неодмінно поспішати оглядати товари, виставлені на Сорочинському ярмарку”.

Таким чином, переконані в “Нашій Україні”, суспільство отримало відповідь: “влада не має пояснень своїй непослідовній поведінці і фактичній відмові від передвиборчих обіцянок”.

“Зрештою, можливо, подібна поведінка команди Президента пов’язана із внутрішніми причинами. Досьогодні, наприклад, не призначено прес-секретаря Президента України. Посадові особи, які раз по раз виконують роль речників глави держави – чи заступник глави його Адміністрації, чи керівник прес-служби – очевидно, мають також інші обов’язки. Тому у спілкуванні Президента зі ЗМІ виникають серйозні недоліки”, - зазначили в “Нашій Україні”.

Однак, наголошується в заяві, “платники податків, які утримують і Президента, і його апарат, вправі очікувати ефективної роботи. Адже намагання втекти від проблем їх не вирішить, а спроби ігнорувати утиски свободи слова, заперечуючи очевидні факти, створить усій країні серйозні перешкоди на міжнародному рівні”.