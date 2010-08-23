Герман: Україна має намір повернути спадщину Шевченка з Росії та Казахстану

Україна має намір повернути культурну спадщину Тараса Шевченка з Росії та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН у Каневі Черкаської області на відкритті музею Тараса Шевченка.

За її словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав перемовини з Росією і Казахстаном про передачу культурної спадщини та автентичних речей поета до його музею.

Як сказала Г.ГЕРМАН, експозиція музею Т.Шевченка у Національному Шевченківському заповіднику доволі бідна, дуже багато мистецьких творів та особистих речей знаходяться у Росії, де проживав поет, та у Казахстані, де він перебував на засланні.

Як заявила Г.ГЕРМАН, повернення цих речей ведеться у рамках підготовки до спільного святкування з Росією 200-річчя з дня народження Т.Шевченка.