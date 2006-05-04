Ющенко заявляє, що звільнить Жовтяка і Червонія

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що він підпише укази про звільнення голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА і голови Рівненської обласної державної адміністрації Василя ЧЕРВОНІЯ.

Про це він сказав сьогодні українським журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Що стосується цих указів - я їх підпишу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На запитання щодо того, чи підтримує він позицію уряду, що звільнення відбувається через погіршення соціально-економічної ситуації в цих регіонах, В.ЮЩЕНКО відповів: «Я думаю, що вона буде розширена, з іншими акцентами, але, по суті, буде підтримана позиція, яку зайняв уряд».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2006 року на офіційному сайті Кабінету Міністрів України з’явилося повідомлення прес-служби уряду, що “у зв’язку з погіршенням окремих показників соціально-економічного розвитку регіонів уряд прийняв рішення внести на розгляд Президента України подання щодо звільнення Василя ЧЕРВОНІЯ з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації, Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації та Сергія ІВАНОВА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації”.

Після цього Є.ЖОВТЯК заявив, що немає підстав для його звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації за погіршення соціально-економічних показників.

Є.ЖОВТЯК наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України. “За підсумками 2005 року ми вивели область на друге місце, а за перший квартал 2006-го - на перше місце. Попереду лише місто Київ, і ми маємо тверді наміри обійти і його”, - сказав він.

Голова Рівненської обласної державної адміністрації В.ЧЕРВОНІЙ також заявив, що на засіданні Кабінету Міністрів України 27 квітня «не виникло жодних претензій до роботи Рівненської облдержадміністрації, не було зауважень до області також на нараді в Секретаріаті Президента».

В.ЧЕРВОНІЙ зазначав, що чутки про його можливу відставку поширюють його “політичні недруги”.