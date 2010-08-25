8 бютівців у Київраді прогнулися під Януковича

Депутати Київради від БЮТ, які голосували за звернення до Верховної Ради щодо ліквідації районних рад у столиці, будуть виключені із блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам народний депутат України (фракція БЮТ) Володимир БОНДАРЕНКО, який перед цим намагався виступити у Київраді щодо звернення до парламенту, але йому не надали такої можливості.

«На жаль, там є й бютівці. Так сталося, що сьогодні й ми очищаємось. В силу того, що тут тихесенько собі сиділи і пробували жити за рахунок своїх представницьких функцій, сьогодні, я думаю, буде ухвалено рішення про їхнє виключення з партії і виключення з фракції», - сказав В.БОНДАРЕНКО.

На його думку, Верховна Рада внесе зміни до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» щодо ліквідації районних рад у Києві.

За звернення до ВР проголосували 8 депутатів від БЮТ у Київраді.

Після голосування секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, що головує на засіданні, не надав інформації про результати голосування по фракціях.