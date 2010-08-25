У Тимошенко повідомили про диверсію (фото)

Сьогодні вночі на трасі Переяслав-Хмельницький-Київ було зіпсовано десятки білбордів партії ВО «Батьківщина». Кількість знищеної реклами вказує на системну організовану диверсію, повідомляє офіційний сайт БЮТ.

Як зазначають у прес-службі ВО "Батьківщина", "варварська війна проти рекламних щитів вкотре засвідчила про готовність влади у будь-який спосіб позбавити громадян права на здійснення демократичного волевиявлення".

"Знищуючи білборди партії «Батьківщина», влада тим самим демонструє, кого саме вона бачить своїм головним опонентом, здатним протистояти її антинародній політиці .

Партія «Батьківщина» закликає народ України дати відповідну оцінку діям влади на виборах до місцевих органів влади 31 жовтня".