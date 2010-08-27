Азаров заявляє, що в Україні гречки вистачить всім

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в Україні достатньо запасів гречки, і підстав для зростання ціни на неї немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи розширене засідання Кабінету міністрів України.

«Зараз ажіотаж створюється навколо гречки. Сценарій однаковий: спочатку сюжет на телебаченні, потім коментарі деяких експертів, а наше населення дуже вразливе до таких чуток. Звертаюсь до всіх громадян України: в державі достатньо запасів гречки, зерна, інших продовольчих товарів, щоб компенсувати невелике скорочення врожаю поточного року внаслідок аномальної посухи», - наголосив М.АЗАРОВ.

За його словами, щороку наприкінці літа – на початку осені в державі виникає ажіотаж щодо зростання цін на деякі продукти харчування.

Також прем’єр-міністр наголосив, що дефіциту гречки немає.

Крім того, він повідомив, що за дорученням уряду та відповідних міністерств організовуються сезонні ярмарки сільськогосподарської продукції, на яких люди отримають можливість купувати продукти за реальними ринковими цінами.

«І зможуть переконатись, що наша родюча земля дала все нам на стіл. Великі торгівельні мережі також мають можливість забезпечити повний асортимент продовольчих товарів на полицях своїх маркетів», - зазначив М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що у разі необхідності торгівельні мережі отримають допомогу від держави.

«Тільки хочу попередити: ті, хто має намір скористатися ажіотажним попитом і залізти у гаманець громадянам, – негайно буде жорстка реакція держави», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року експерти Української аграрної конфедерації прогнозували подорожчання гречки на 10-15%.