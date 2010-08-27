Янукович: без конституційної більшості не обійтися

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вдосконалення Конституції може відбуватися лише з урахуванням інтересів громадян та їхньої думки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Києві в інтерв’ю провідним китайським ЗМІ.

“Перш за все ми повинні утвердити традицію поваги до Конституції і її беззастережного дотримання. Це дуже важливе питання - жити за Конституцією, жити за нашим Основним законом. І як гарант Конституції я зроблю все, щоб утвердити цю традицію”, - наголосив глава держави.

Він також вкотре заявив, що ухвалена 1996 року Конституція відповідає світовим стандартам. “І це всі визнають. І коли ми торкаємося теми удосконалення Конституції, то тут на перше місце мають виходити інтереси громадян, їхня думка”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що реформи регіонального самоврядування та проведення адміністративної реформи неможливі без змін до Конституції.

“Існують, як відомо, рекомендації Венеціанської комісії і Ради Європи, подані ще в 2004 - 2005 роках. Треба повернутися до їх розгляду. Для удосконалення Конституції потрібен консенсус в парламенті, потрібна конституційна більшість. Без цього не обійтися”, - сказав Президент.

Водночас він підкреслив, що “основний критерій для мене, коли мова заходить про удосконалення Основного закону держави, – це думка людей і повага та беззастережне виконання чинної Конституції”.