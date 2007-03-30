Ющенко поставив вимогу Януковичу і коаліції

Глава держави вимагає від прем`єр-міністра та урядової коаліції забезпечити непорушність норм Конституції у формуванні коаліції на фракційній основі.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як зазначається в повідомленні, лише це збереже легітимність існування коаліції і забезпечить гарантії діяльності опозиції, – вважає Президент. Йдеться, в першу чергу, про прийняття політичного рішення щодо відповідальності депутатів за вихід із фракції, тобто – про закон про імперативний мандат.

Президент вимагає вже сьогодні сформувати спільне звернення від прем’єра та Президента до Конституційного Суду щодо імперативного мандату.