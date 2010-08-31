Янукович побачив свідчення «величезного потенціалу держави»

Успіх української збірної на Перших Юнацьких Олімпійських іграх свідчить про величезний потенціал держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на зустрічі з українською юнацькою збірною, яка виборола на Олімпіаді в Сінгапурі 35 медалей.

«Ваші перемоги свідчать, що держава має величезний потенціал, який потрібно використовувати», - сказав глава держави.

За його словами, блискучий виступ української юнацької збірної на Олімпіаді свідчить, що українці мають сильне коріння, завдяки якому народжується таке талановите покоління.

Президент назвав величезним досягнення 35 медалей, які вибороли члени юнацької збірної, з яких 10 – золотих, 9 – срібних та 16 – бронзових.

Він підкреслив, що весь український народ бажає юнакам збірної успіхів і сподівається, що невдовзі вони почнуть перемагати на олімпіадах для дорослих.

«Я бажаю вам не знижувати рівень ваших спортивних досягнень, а тільки підвищувати, і впевнено нести український прапор у світі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подарував переможцям Юнацької Олімпіади пам’ятні подарунки, зокрема, годинники.

У свою чергу, президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА подякував В.ЯНУКОВИЧУ та владним структурам за підтримку олімпійського руху в Україні.

Він наголосив також на необхідності подальшого розвитку молодіжно спорту в Україні.

«Нам потрібна міцна українська нація», - сказав С.БУБКА.

Крім того, президент НОК високо оцінив результати юнацької збірної України на Перших Юнацьких Олімпійських іграх і підкреслив, що такий виступ дає можливість позитивно дивитись в майбутнє. Разом з тим, за його словами, влада розуміє, що потрібно багато чого зробити, аби переможці Юнацьких Олімпійських ігор піднялись на п’єдестал пошани «на великій Олімпіаді».

Як повідомляв УНІАН, у Сінгапурі з 14 по 26 серпня відбулись Перші Юнацькі Олімпійські ігри, в яких взяли участь близько 3,6 тис. спортсменів 14-18 років з 205 країн світу.

Україну на Олімпіаді представляли 55 спортсменів, які змагалися у 18 з 26 видів спорту.

Збірна України завоювала на іграх 35 медалей, у тому числі 10 золотих, 9 срібних і 16 бронзових.