Експерт пророкує Україні гарячий осінній сезон

Україну очікує “достатньо гарячий і неоднозначно суперечливий політичний сезон”. Про це сказав на прес-конференції директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО.

За його словами, основною подією осені будуть місцеві вибори, а не конституційний процес. Він зазначив, що ці вибори “стануть тестом або на демократизм, або на авторитарність, а точніше на те та інше одночасно”. В.ФЕСЕНКО наголосив, що від результатів місцевих виборів “значною мірою залежатимуть подальші перспективи інших планів і задумів Партії регіонів і Президента ЯНУКОВИЧА, зокрема, конституційний процес”. За його словами, якщо “Партії регіонів не вдасться отримати бажаний результат і продемонструвати, що вони контролюють виборчий процес, домінують в політичній системі, тоді неминуче виникнуть проблеми із здійсненням конституційної реформи”. В.ФЕСЕНКО вважає, що є велика ймовірність, що нинішня влада задіє інструмент під час місцевих виборів щодо зняття в останні дні перед голосуванням кандидатів, які є серйозними конкурентами влади. В той же час політолог наголосив, що важко спрогнозувати наскільки масштабно в Україні буде задіяно адміністративний ресурс. Він нагадав, що в жовтні відбудеться самміт Україна-ЄС і тому, влада може утримуватись від порушення законодавства, адже це може викликати напругу між Україною та ЄС і це питання буде обговорено на самміті. За його словами, це буде перевірка і для Віктора ЯНУКОВИЧА щодо того “чи він продовжуватиме цю гру - демонструвати себе на Заході демократом чи він поступово почне відходити від цієї гри”.

В.ФЕСЕНКО вважає, що і в “конституційному процесі не все зрозуміло”. Він не виключає, що можуть бути задіяні вже восени два сценарії, тобто скасувати конституційну реформу завдяки рішенню Конституційного суду України, а також запущений механізм внесення змін до Конституції. В той же час він зазначив, “що питання про те, чи вдасться провести класичну конституційну реформу, тобто отримати вже на наступній сесії 300 голосів народних депутатів залишається відкритим”. Політолог вважає, що сьогодні не можливо відповісти чи вдасться реалізувати “сценарії щодо проведення конституційної реформи”. “Хоча вірогідність цього достатньо висока”, - додав він.

За його словами, головною проблемою для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА буде необхідність провести структурні зміни політичні та економічні, при цьому “зберігши каркас адміністративної вертикалі”.

В.ФЕСЕНКО вважає, що восени однією з “інтриг та одна з серйозних економічних і соціально-політичних проблем” буде доля НАК “Нафтогазу України”. За його словами, йдеться про те наскільки буде збережена стратегічна незалежність України в нафтогазовому секторі. Він зазначив, що зараз уряд опинився перед дуже серйозною проблемою, оскільки ціна на газ зростає, тому змушений буде йти на якісь поступки, щоб отримати пільгову ціну. В.ФЕСЕНКО не виключає, що “нас чекають нові сюрпризи, хоч і не такі гучні і резонансні як харківські угоди”.