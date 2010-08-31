Наливайченко: манери влади не відповідають європейським стандартам

Закон про місцеві вибори навіть після змін, внесених парламентом, залишився недемократичним. Про це заявив координатор «Оновлення країни» Валентин Наливайченко під час інтерв’ю німецькому телеканалу ARD. Він переконаний, що зміни, внесені до закону 30 вересня, вирішують лише частину спірних питань.

Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що позапартійні кандидати залишилися позбавленими можливості висувати свої кандидатури. Також залишається практика «прив’язування» мерів міст до політичних партій. «Мери повинні служити громадам, а не партійним босам з Києва»,- говорить Наливайченко.

Ще одним негативом він вважає те, що місцеві громадські організації також викинуті з виборчого процесу.

Загалом Наливайченко підкреслив, що Україні варто відмовитись від практики зміни виборчих законів напередодні виборів.

«Таку ситуацію можна порівняти зі зміною правил гри у футболі посеред тайму, де арбітром і гравцем є одна сторона – влада. Це не відповідає європейській практиці та стандартам», - відзначив координатор «Оновлення країни».