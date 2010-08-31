Експерт пророкує перемогу на виборах мера Одеси регіоналу

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що на виборах міського голови Одеси переможе кандидат від Партії регіонів, на якого зробить ставку Президент і підтримає губернатор.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, так В.БАЛА прокоментував появу нових соціологічних даних щодо перспектив окремих кандидатів на виборах мера Одеси.

При цьому експерт вважає, що абсолютно не важливо, яку соціологію демонструватимуть кандидати на стадії висунення.

«Сьогодні майже не залишається сумнівів в тому, що наступним мером Одеси стане той, на кого зробить ставку Президент, висуне обласна організація ПР і підтримає губернатор Е.МАТВІЙЧУК. При цьому сьогодні, ще до стадії офіційного висунення, появи різного роду соціологічних даних щодо перспектив окремих кандидатів, не варто розглядати серйозно. Особливо з урахуванням маніпулятивної складової, яку так люблять молоді технологічні кандидати. Також варто розуміти, що на майбутніх виборах в Одесі роль «третього» кандидата і альтернативної політичної сили, найімовірніше, буде знівельована ступенем критичності результатів. Виборець голосуватиме або за ГУРВИЦЯ і проти ПР, або проти ГУРВІЦЯ і за ПР», - сказав В.БАЛА.

Також, на думку В.БАЛИ, принципово важливим як для партії влади, так і для нового мера буде формування більшості, якою займатиметься в процесі виборів саме голова обласної організації ПР.

«Найімовірніше, в Одесі буде дві взаємодоповнюльні кампанії – одна за посаду міського голови, друга - за більшість у міськраді. Новообраний мер, хто б ним не став, найімовірніше не зможе сформувати більшості в міській раді без фракції ПР і врахування чинника губернатора. Це означає, що в разі створення більшості в міськраді, обранні мера-регіонала, в області буде сформована дуже централізована і ефективна вертикаль влади, здатна уникати від деструктиву і займатися вирішенням глобальних завдань», - зазначив експерт.