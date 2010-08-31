В Азарова подумують відбирати житло за невчасну сплату ЖКП?

Уряд Миколи АЗАРОВА ініціює ухвалення законопроекту, який дозволить відбирати у громадян житло за невчасну сплату житлово-комунальних послуг.

Про це заявив міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Він повідомив, що відповідним урядовим законопроектом, який Верховна Рада розглядатиме на початку чергової сесії парламенту, пропонується з 1 січня 2011 року відмінити тимчасову заборону на стягнення з громадян пені за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг.

За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, діючим законодавством передбачено, що така заборона діє до моменту існування у державі заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії та стипендії.

«З приходом до влади ЯНУКОВИЧА та АЗАРОВА ця заборгованість лише зростає, зокрема, протягом останніх місяців вона зросла більш ніж на 300 млн. грн., особливо в Донецькій, Луганській та Харківській областях – які традиційно підтримують Партію регіонів», - наголосив він.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що, за офіційними даними уряду, населення розраховується за газ та житлово-комунальні послуги більш як на 85%, водночас заборгованість підприємств теплокомуненерго за газ становить близько 60%.

«Виникає запитання: куди зникає різниця у 25%? В чиїх кишенях опиняються мільярди гривень?», - сказав він.

Міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду також нагадав, що уряд М.АЗАРОВА підвищив ціну на газ для населення на 50% цього року та ще на 50% планує підняти наступного. Разом з тим, за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, є інформація, що облгази, які належать бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, заборгували за газ 10 млрд. грн.

«То може було б краще уряду АЗАРОВА стягувати заборгованість з ФІРТАША, ніж дерти три шкури і брати пеню з людей, яким вони затримують заробітні плати?», - наголосив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що відредагований «регіоналами» Цивільний кодекс дозволяє в разі несвоєчасної сплати за житлово-комунальні послуги та несплати пені вилучати житло громадян.

«Тобто замість того, щоб надавати допомогу малозабезпеченим верствам населення та пенсіонерам, уряд АЗАРОВА навпаки викидатиме їх на вулицю, і в країні разом зі зростаючою армією безробітних зросте кількість бездомних громадян», - резюмував А.ПАВЛОВСЬКИЙ.