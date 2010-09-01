Генпрокуратура «шиє» справу Турчинову

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного продажу Держкомрезервом природного газу приватним структурам. Про це «Делу» заявило джерело в Генеральній прокуратурі. За його словами, в результаті спільних перевірок прокуратури і Служби безпеки були виявлені значні фінансові зловживання при спробі продати 1,3 млрд. куб. м газу за заниженою ціною — 500 грн. за 1 тис. куб. м.

Не виключено, що саме у цій справі притягатимуть до відповідальності першого віце-прем`єр-міністра в уряді Юлії Тимошенко — Олександра Турчинова. Як стало відомо «Делу», в жовтні 2009 року перший віце-прем`єр Олександр Турчинов схвалив «товарну» схему погашення боргу НАК «Нафтогаз України» перед Держрезервом. Надалі Держрезерв продав чотирьом компаніям («Вальтер Торг», «Алан-трейд», «Логістик-Інвест-груп» і «Євро Лад Груп») право вимагати у «Нафтогазу» 1,3 млрд. куб. м газу. Договори про продаж прав вимог за дорученням Держрезерву укладало ДП «Ресурспостач», яке від імені комітету проводить аукціони з продажу матеріальних цінностей.

За інформацією джерела, згідно з угодами, «Алан-трейд» і «Євро Лад Груп» повинні були заплатити за куплені права 112 млн. грн., «Вальтер Торг» — 111,9 млн. грн., «Логістик-Инвест-груп» — 110,57 млн. грн. Виходить, що компанії купували газ за ціною 500 грн. за 1 тис. куб. м, що в 4 рази нижче за ринкову ціну.

Міністр екології Микола Злочевський, який до цього очолював Держрезерв, повідомив кореспонденту «Дела», що одна з чотирьох компаній належала арештованому екс-заступникові глави Держкомрезерву Миколі Синьковському. За словами Злочевського, саме він після приходу до керівництва матеріальним резервом визнав вищезазначені договори недійсними. «Я в останню хвилину зупинив цей продаж, коли прийшов на посаду голови Держкомрезерву», — відзначив Злочевський.

У липні Генпрокуратура повідомила, що опротестувала розпорядження Держрезерву. Проте на цьому вирішили не зупинятися. Тепер Генпрокуратура планує притягати до відповідальності всіх, хто давав дозвіл на покупку газу за заниженою ціною. У такому разі не уникнути допитів і найближчому соратникові Тимошенко — Олександру Турчинову. «Ми вже порушили кримінальну справу, і одним з перших викличемо на допит Турчинова», — заявив «Делу» співрозмовникбесідник в Головному слідчому управлінні ГПУ.