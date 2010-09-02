Янукович заготував подарунок для китайців

З 1 по 5 вересня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить державний візит до Китайської Народної Республіки та офіційний візит до Спеціального адміністративного району КНР Сянган (Гонконг).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, візит відбувається на запрошення голови КНР ХУ Цзіньтао і сприятиме активізації подальшого українсько-китайського діалогу на найвищому рівні, виведенню українсько-китайських відносин на рівень стратегічного партнерства, створенню політичного підґрунтя для подальшого розвитку двостороннього співробітництва в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес для обох країн, та досягненню домовленостей з керівництвом КНР щодо активізації взаємодії у перспективних галузях економіки, а також у торгівлі та інвестиційній сфері.

2-3 вересня Президент України перебуватиме у Пекіні, де планується проведення комплексних переговорів з головою КНР ХУ Цзіньтао та зустрічей з головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників КНР У Банго та прем’єром Державної ради КНР ВЕНЬ Цзябао. В ході згаданих зустрічей буде обговорено широкий спектр питань співробітництва та визначено алгоритм спільних дій на перспективу.

Глава держави також виступить на українсько-китайському бізнес-форумі, участь у якому братимуть провідні представники ділових кіл України та Китаю.

Крім цього, передбачається урочиста церемонія передачі Президентом України Національній бібліотеці Китаю факсимільної копії Пересопницького Євангелія.