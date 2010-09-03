Луценко може взяти участь у виборах за списком «Батьківщини»

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО може взяти участь у місцевих виборах, які відбудуться 31 жовтня, за списком «Батьківщини».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора журналістам перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Що стосується Юрія ЛУЦЕНКА, я не виключаю, що він може піти в перших рядах до обласної ради чисто як політик», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він не уточнив, в якому регіоні України Ю.ЛУЦЕНКО може бути включеним до партійного списку БЮТ. «Давайте трошки почекаємо і тоді визначимо це питання», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Разом з тим коментуючи інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО може очолити Київський обласний штаб БЮТ, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що головою обласного штабу є Костянтин БОНДАРЄВ.